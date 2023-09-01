Nijerya'da Güvenlik Sorunlarıyla Mücadele İçin 190 Bin Polise İhtiyaç Duyuluyor

Nijerya'da artan güvenlik sorunlarıyla mücadele amacıyla 190 bin polise daha ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Emniyet Genel Müdürü Olukayode Egbetokun, yetersiz insan gücünün teşkilatın ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele çabalarını engellediğini belirtti.

Nijerya'da artan güvenlik sorunlarıyla mücadele amacıyla 190 bin polise daha ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürü Olukayode Egbetokun, yaptığı açıklamada, yetersiz insan gücünün teşkilatın ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele çabalarını engellediğini belirtti.

Ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadele için 190 bin polise daha ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Egbetokun, düşük insan gücünün ülkenin kritik altyapısını güvence altına alma kapasitesini etkilediğini kaydetti.

Egbetokun, "Yeterli polis ve müdahale kabiliyeti olmadan sanayi siteleri, suç faaliyetlerine karşı savunmasız hale gelebilir ve ekonomik ilerlemeyi engelleyebilir." ifadesini kullandı.

Nijerya, son zamanlarda farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.