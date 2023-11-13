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Nijerya'da Eyalet Valilik Seçimlerinde İktidar Partisi Kazandı

Nijerya'nın Bayelsa, İmo ve Kogi eyaletlerinde düzenlenen valilik seçimlerinde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) zafer elde etti. İmo ve Kogi eyaletlerinde APC adayları kazanırken, Bayelsa eyaletinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle sonuçlar ertelendi.