Nijerya'da Eyalet Valilik Seçimlerinde İktidar Partisi Kazandı
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Nijerya'nın Bayelsa, İmo ve Kogi eyaletlerinde düzenlenen valilik seçimlerinde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) zafer elde etti. İmo ve Kogi eyaletlerinde APC adayları kazanırken, Bayelsa eyaletinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle sonuçlar ertelendi.
Nijerya'nın Bayelsa, İmo ve Kogi eyaletlerinde hafta sonu düzenlenen eyalet valilik seçimlerinde 2 eyalette iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) kazandı.
Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (INEC) verilerine göre, 11 Kasım'da ülkenin 3 eyaletinde düzenlenen eyalet valilik seçimlerinde iktidar partisi APC İmo ve Kogi eyaletlerinde kazandı.
INEC'e göre 3 eyalette düzenlenen seçimlerde iktidar partisinden İmo eyalet adayı Hope Uzodimma ve Kogi adayı Usman Ododo kazandı.
Bayelsa eyaletinde ise yaşanan şiddet olayları nedeniyle INEC sonuçların açıklanmasını erteledi.