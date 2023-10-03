Nijerya'da eski Petrol Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarıldı

Nijerya'da Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC), yolsuzlukla suçlanan ve yurt dışına kaçan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke hakkında tutuklama emri çıkarttığını bildirdi.

EFCC tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de yakalanan Alison-Madueke hakkında tutuklama emri çıkarıldığı ve Nijerya'ya geri getirilme sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Alison-Madueke'nin yolsuzlukla mücadele kurumunca kendisine yöneltilen yolsuzluk ve kara para aklama gibi 13 suçlamayla yargılanacağı kaydedildi.

Eski bakan, daha önce başka bir suçlamada 100 bin sterlin rüşvet aldığı iddiasıyla dün Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış ancak 70 bin sterlin kefaletle serbest bırakılmıştı.

Alison-Madueke, eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde 2010-2015 yıllarında Petrol Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Yolsuzlukla suçlanan Alison-Madueke, Ekim 2015'te İngiltere'de tedavisi devam ederken yaptığı açıklamada, bakanlık görevini yürütürken bazı hatalar yaptığını kabul etmiş ancak yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.