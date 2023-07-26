Nijerya'da eski Merkez Bankası Başkanı yeniden gözaltına alındı

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen ve mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılan eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, yeniden gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS), Federal Mahkeme tarafından serbest bırakılan Emefiele'yi yeniden gözaltına aldı.

Emefiele, DSS memurlarının başka bir federal kurum olan Nijerya Islah Servisi (NCS) personeliyle gözaltı konusunda kavga etmesinin ardından tekrar yakalandı.

Ülkede yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen ve yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Godwin Emefiele, yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Nicholas Oweibo, Emefiele'yi 20 milyon naira (yaklaşık 25 bin 500 dolar) kefaletle serbest bırakmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken DSS tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emefiele'nin güvenlik gerekçesiyle yeni banknot tasarımı için yüklü miktarda harcama yapıldığı açıklamasında bulunmasına rağmen yeni basılan banknotların piyasada yeterli miktarda olmadığı iddia edilmişti. Bu durum, ülkede nakit sıkıntısına neden olmuştu.

Tinubu, seçim kampanyası sırasında yaygın nakit sıkıntısına yol açan CBN'nin yeni naira tasarım politikasının genel seçimleri engellemeye yönelik bir girişim olduğunu öne sürmüştü.