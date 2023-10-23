Nijerya'da devlet başkanı seçimi sonuçları iptal edilebilir

Nijerya'da yapılan devlet başkanı seçiminin sonuçlarının iptali için iki muhalefet partisi adayının yaptığı itiraz, Yüksek Mahkeme tarafından değerlendiriliyor.

Nijerya'da Yüksek Mahkemenin, şubatta yapılan devlet başkanı seçiminin sonuçlarının iptali için iki muhalefet partisi adayının yaptığı itirazı değerlendirdiği bildirildi.

Nijerya Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Abuja'daki Yüksek Mahkeme heyeti, şubatta yapılan devlet başkanı seçiminde yarışan ana muhalefet adayı Halkın Demokratik Partisinden (PDP) Atiku Abubakar ile İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi'nin seçim sonuçlarının iptaline ilişkin itirazını ele alıyor.

Abubakar ve Obi, seçimde hile yapıldığı iddiasıyla sonuçların iptal edilmesini talep ediyor.

Öte yandan, Abubakar, seçimi kazanan mevcut Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun seçilme yeterliliğinin kanıtı olarak seçim komisyonuna sahte eğitim sertifikası sunduğunu kanıtlamak için yeni belge sunacağını belirtti.

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçimini, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Tinubu'nun yüzde 37 oyla kazandığı, seçimde ana muhalefet partisi PDP'nin adayı Abubakar'ın yüzde 29 ve İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi'nin yüzde 25 oy aldığı açıklanmıştı.

Abubakar ve Obi, Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları web sitesine gerçek zamanlı yükleyememesi dahil bazı usulsüzlük iddialarıyla Tinubu'nun zaferine Devlet Başkanlığı Seçim Dilekçesi Mahkemesinde itiraz etmişti. Mahkeme ise 6 Eylül'de adayların itirazlarının "asılsız" olduğuna karar vermiş ve ülkede yapılan seçimlerde Tinubu'nun, Nijerya'nın geçerli şekilde seçilmiş devlet başkanı olduğunu onaylamıştı.

Abubakar ve Obi, 19 Eylül'de seçim sonuçlarının iptali için Nijerya Yüksek Mahkemesine itiraz dilekçesi sunmuştu.