Nijerya'da devlet başkanı seçimi itirazıyla ilgili dava canlı yayınlanacak

Nijerya'da yapılan devlet başkanı seçiminin sonuçlarına muhalefetin itirazına ilişkin davanın duruşmaları canlı yayımlanacak. Duruşmalar, başkent Abuja'daki Temyiz Mahkemesi'nde gerçekleşecek ve ilgili televizyon kanalları tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminin sonuçlarına muhalefetin itirazına ilişkin davanın duruşmaları canlı yayımlanacak.

Başkent Abuja'daki Temyiz Mahkemesinin Yazı İşleri Müdürü Umar Bangari, yaptığı açıklamada, 6 Eylül'den itibaren devam edecek duruşmaların ilgili televizyon kanalları tarafından canlı yayına açık olacağını belirtti.

Ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisinin (PDP) adayı Atiku Abubakar ve Muhalif İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi'nin avukatları, 22 Mayıs'ta kamu yararı için duruşmaların canlı yayımlanmasını talep etmişti.

Ülkede 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinin (APC) adayı Bola Ahmed Tinubu'nun yüzde 37 oyla kazandığı, Abubakar'ın yüzde 29 ve Obi'nin yüzde 25'te kaldığı açıklanmıştı.

Abubakar ve Obi, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları web sitesine gerçek zamanlı yükleyememesi dahil bazı usulsüzlük iddialarıyla Tinubu'nun zaferine itiraz ediyor.

İtirazlara rağmen Tinubu, 29 Mayıs'ta görevine başlamıştı.