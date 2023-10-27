Nijerya'da Biafra Yerli Halklarının terör örgütü ilanı iptal edildi

Nijerya'nın Enugu eyaletindeki Yüksek Mahkeme, Biafra Yerli Halklarının (IPOB) terör örgütü ilan edilmesi kararını iptal etti. Mahkeme, bu ilanın anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Nijerya'nın Enugu eyaletindeki Yüksek Mahkemesi, 2017'deki, ülkenin güneydoğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçı Biafra Yerli Halklarının (IPOB) "terör örgütü" olarak ilan edilmesi kararını iptal etti.

Yerel basındaki haberlere göre, Enugu eyaleti Yüksek Mahkemesinden Yargıç A. O. Onovo, güneydoğudaki eyalet yönetimlerinin 2017'de IPOB'u terör örgütü ilan etmesinin anayasaya aykırı ve hükümsüz olduğunu belirtti.

Onovo, ayrıca halkların kendi kaderini tayin etmesinin bir suç olmadığını ve bu nedenle tutuklu olan IPOB liderini, gözaltına almak ve yargılamak için bir temel olarak kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

Nijerya'nın güneydoğusundaki bazı eyaletlerin yönetimleri, 2017'de IPOB'u "terör örgütü" olarak ilan ederek ülkedeki tüm faaliyetlerini yasaklamıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.