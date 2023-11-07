Nijer, Togo'dan arabuluculuk talep etti

Nijer'de askeri hükümet, Togo'dan kendilerine uygulanan yaptırımlar konusunda arabuluculuk yapmasını istedi. Nijer Savunma Bakanı, Togo Cumhurbaşkanı ile görüştü ve iletişimin kesintiye uğramamasını istedi.

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri hükümet, Togo'dan kendilerine yaptırım uygulayan Batı Afrika ülkeleriyle aralarında arabuluculuk yapmasını istedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijer Savunma Bakanı Salifou Moby, Togo'nun başkenti Lome'de Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe ile görüştü.

Moby, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e yaptırımlarını kınarken, bu süreçte kendileriyle diyaloğu hiç bırakmayan Togo'ya teşekkür etti.

"Kapılarımızı dostlarımıza hiçbir zaman kapatmadık. Artık iletişim kuramayacağımız bir düzen içinde olsak da Nijer'in kapısı hep açık." ifadesini kullanan Mody, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe'den de kesintiye uğrayan bu diyaloğu kolaylaştırmasını istediklerini söyledi.

Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey de Nijer ile uluslararası toplum arasındaki diyaloğu kolaylaştırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Nijer'de askerin 26 Temmuz'da yönetime el koymasının ardından ECOWAS ve bazı Batılı ülkeler Nijer'e çeşitli yaptırım kararları almıştı.