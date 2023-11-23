Nijer'deki geçiş hükümeti lideri Mali'ye ziyaret gerçekleştirdi

Nijer'de askeri darbeyle başa gelen geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, ilk yurt dışı ziyaretini komşu ülke Mali'ye gerçekleştirdi. Tchiani, Mali'ye çalışma ziyareti düzenledi ve başkent Bamako'da geçiş hükümeti lideri Assimi Goita ile görüştü. Nijer, Mali ve Burkina Faso, Sahel'de terörle etkin mücadele amacıyla ortak savunma gücü kurmuştu.

Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbeyle başa gelen geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, ilk yurt dışı ziyaretini komşu ülke Mali'ye gerçekleştirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Tchaini, Mali'ye çalışma ziyareti düzenledi.

Tchiani, başkent Bamako'da geçiş hükümeti lideri Assimi Goita ile görüştü. Temmuzda askeri darbeyle başa gelen Tchiani, ilk yurt dışı ziyaretini Mali'ye yapmış oldu.

Tchiani'nin Bamako'dan Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'ya gitmesi bekleniyor.

Yönetimde askerlerin olduğu Nijer, Mali ve Burkina Faso, Sahel'de terörle etkin mücadele amacıyla eylülde, "Sahel Devletleri İttifakı (AES)" isimli bir ortak savunma gücü kurmuştu.

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun paylaştığı ortak sınır bölgesi Liptako-Gourma ismiyle de biliniyor. Almanya'nın yüz ölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor.

Bölge, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.