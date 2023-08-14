Nijer'deki cunta yönetimi, devrik lideri Mohamed Bazoum'u yargılayacak

Nijer'deki cunta yönetimi, ülkenin devrik lideri Mohamed Bazoum'un "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu.

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan cunta yönetimi, devrik lider Mohamed Bazoum'un durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nijer Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane dün gece saatlerinde devlet kanalında yaptığı açıklamada, Bazoum'un vatana ihanet ile ülkenin iç ve dış güvenliği bozma suçlamalarından yargılanacağını belirtti. Devrik liderin doktor tarafından muayene edildiğini ifade eden Abdramane, doktorun Bazoum ve ailesinin sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir rapor vermediğini söyledi. ECOWAS'ın Nijer'e yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımları yasa dışı ve insanlık dışı olarak nitelendiren Abdramane, yaptırımların ilaca, gıdaya ve elektriğe erişimi zorlaştırdığını kaydetti.

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmasının ardından Ordu Sözcüsü Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuş, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), 30 Temmuz'da gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda Bazoum'un 1 hafta içinde yeniden göreve iade edilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. - NİAMEY