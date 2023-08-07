Nijer'de Cunta Yönetimi Hava Sahasını Kapattı

Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS), Nijer'in devrik Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un serbest bırakılması için cunta yönetimine verdiği sürenin dolmasının ardından cunta, askeri müdahale tehdidini gerekçe göstererek Nijer hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından Nijer'deki cunta yönetimine devrik lider Mohamed Bazoum'un serbest bırakılması için verilen süre dolarken, ülkede hareketli saatler yaşanıyor. Cunta yönetimi, ECOWAS'ın askeri müdahale tehdidini gerekçe göstererek Nijer hava sahasının bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Cunta temsilcisinin devlet kanalında yaptığı açıklamada, "yabancı güçlerin" Nijer'e saldırmaya hazırlandığı bilgisini aldıklarını belirterek, Nijer Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi savunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Burkina Faso ve Mali'den "savaş ilanı" uyarısı

Nijer'in komşularından Burkina Faso ve Mali ECOWAS üyesi olmalarına rağmen, Nijer'e yapılan herhangi bir askeri müdahaleyi kendilerine karşı yapılan bir "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini belirtmesinin ardından topluluktan uzaklaştırılmıştı.

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmasının ardından Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuş, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini yeni lider ilan etmişti. ECOWAS ise 30 Temmuz'da Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaptığı olağanüstü toplantının ardından Nijer'deki cunta yönetimine ültimatom vererek, Nijer'in devrik lideri Muhammed Bazoum'un 1 hafta içinde yeniden göreve getirilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. - NİAMEY