Nijer'de askeri müdahaleye karşı milis gücü kurulacak

Nijer'de 26 Temmuz'daki darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesine karşı gönüllülerden oluşan bir milis gücü kurulacak. Gönüllüler, VDN saflarına katılmak için Niamey'deki General Seyni Kountche Stadyumunda toplanacak. Niamey'in yanı sıra Nijerya ve Benin sınırında da benzer alımların yapılacağı öğrenildi. Nijer'deki gönüllü milislerin, askeri yönetimin ihtiyaç duyması halinde, silahlı mücadelenin yanı sıra tıbbi bakım, lojistik, teknik ve mühendislik alanlarında orduya yardım etmesi planlanıyor.

Nijer'de 26 Temmuz'daki darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesine karşı gönüllülerden oluşan bir milis gücü kurulacak.

Yerel basında çıkan haberlere göre, "Nijer'i Savunma Gönüllüleri (VDN" isimli sivil milis gücü için alımlar 19 Ağustos'ta başkent Niamey'de başlayacak.

Gönüllüler, VDN saflarına katılmak için Niamey'deki General Seyni Kountche Stadyumunda toplanacak, 18 yaşını doldurmuş herkes kayıt altına alınabilecek.

Niamey'in yanı sıra Nijerya ve Benin sınırında da benzer alımların yapılacağı öğrenildi.

Nijer'deki gönüllü milislerin, askeri yönetimin ihtiyaç duyması halinde, silahlı mücadelenin yanı sıra tıbbi bakım, lojistik, teknik ve mühendislik alanlarında orduya yardım etmesi planlanıyor.

Daha önce AP'ye konuşan VDN'in kurucularından Amsarou Bako, askeri yönetimin VDN'in bir parçası olmadığını ancak girişimden haberden olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da da terörle mücadelede orduya destek vermek için kurulan aynı ismi taşıyan bir milis grubu bulunuyor.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.