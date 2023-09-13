Nijer, Benin ile askeri işbirliğini feshetti

Nijer, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile birlikte hareket etmekle suçladığı Benin ile askeri işbirliğini feshetti.

Nijer, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile birlikte hareket etmekle suçladığı Benin ile askeri işbirliğini feshetti.

Askeri yönetimden yapılan açıklamada, Benin'in, Fransa ve bazı ECOWAS üyeleri ile işbirliği yaptığı, sınırlarına da olası Nijer operasyonu kapsamında asker konuşlandırılmasına izin verdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Benin ile 11 Temmuz 2022'de imzalanan askeri işbirliği anlaşmasının feshedilmesine karar verildiği bildirildi.

Askeri yönetim 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fransa'nın ECOWAS ülkeleriyle işbirliği yaptığı, bu kapsamda da Fildişi Sahili ve Benin'de asker, askeri uçak, helikopter ve 40 zırhlı araç konuşlandırdığı belirtilmişti.

Öte yandan ECOWAS'ın Nijer'e olası askeri müdahale planı kapsamında, Senegalli askerlerin, Benin'e konuşlandırılacağı iddia edilmişti.

Senegal basınında çıkan haberlerde, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) Mali'deki kamplarının bir kısmından çekilmesiyle ülkelerine dönen Senegalli askerlerin, ECOWAS'ın Nijer müdahalesi için eğitime alındığı yazılmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.