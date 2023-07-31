Nijer Başbakanı: Yaptırımlar Ülkeyi Zorlayacak

Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), darbe sonrası aldığı yaptırım kararları karşısında ülkesinin çok zorlanacağını söyledi. Mahamadou, Nijer'in kırılgan ekonomisinin bu yaptırımları kaldıramayacağını belirtti.

Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), darbe sonrası aldığı yaptırım kararları karşısında ülkesinin çok zorlanacağını söyledi.

Nijer'de, 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sırasında yurt dışında bulunan ve hava sahası kapandığı için ülkesine dönemeyen Başbakan Mahamadou, France 24 yayınına katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Mahamadou, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Nijer'e hava ve kara sınırlarını kapatması, üye ülkelerin Nijer ile tüm ticari faaliyetleri durdurması ve Nijer'in Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıklarının dondurulması kararının, ülke için ağır sonuçlarının olacağını dile getirdi.

Nijer'in, halihazırda çok kırılgan bir ekonomiye sahip olduğunun altını çizen Mahamadou, "Daha önce Maliye Bakanlığı görevinde de bulundum. Nijer ekonomisi, büyük ölçüde Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansının desteklerine bağlı. Bu destekler kesilirse, bu yılın mali bütçesi ciddi anlamda zora girecek. Nijer, bu yaptırımları kaldıramaz." diye konuştu.

ECOWAS'ın olası bir askeri müdahalesini de değerlendiren Mahamadou, kararın Nijer'e özel alınmadığını, 9 Temmuz'da Gine Bissau'daki zirvede bu konunun konuşulduğunu kaydetti.

Nijer Başbakanı Mahamadou, ECOWAS üyesi ülkelerin askeri darbelere karşı daha ciddi yaptırımlar talep ettiğini ve askeri müdahale kararının da o zirvede alınarak kayda geçtiğini aktardı.

Başkent Niamey'de dün düzenlenen darbeye destek gösterisi hakkında da konuşan Mahamadou, bu gösteride yabancı ülke bayraklarını görmekten üzüntü duyduğunun altını çizdi.

Mahamadou, Nijer'in, Niamey'den ibaret olmadığına dikkati çekerek, gelecek günlerde uzlaşı ve yaptırımların kaldırılması talebiyle başka gösteriler de düzenlenebileceğini ifade etti.

Darbecilere bir hafta süre

ECOWAS, dün düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için bir hafta süre vermişti.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini vurgulayan ECOWAS, tüm üye ülkelerin hava ve kara sınırlarının Nijer'e kapatıldığını da açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam askerlerin, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.