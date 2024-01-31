Nijer Cumhuriyeti Başbakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

İLETİŞİM Başkanlığı, Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'nin, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, 31 Ocak-3 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. 1 Şubat Perşembe günü Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.