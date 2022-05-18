Niğde Valisi Mustafa Koç görevine başladı - Haberler

İstanbul Kağıthane Kaymakamı iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Niğde Valisi olarak atanan Mustafa Koç görevine başladı.

Koç'u, Valilik binası bahçesinde, vali yardımcıları, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Valilik çalışanları karşıladı.

Vali Koç, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'ye vali olarak atandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Koç, şunları kaydetti:

"Allah bize güvenen, itimat edip bu göreve layık gören devlet büyüklerimize ve aziz milletimize bizi mahcup etmesin. Niğde'ye yabancı değilim, farklı sebeplerle gelip görmüşlüğüm var. Kadim bir şehir Niğde, köklü bir kültürü var. Son zamanlarda da kabuğunu kırdı, Anadolu'nun parlayan yıldızı oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep beraber el birliğiyle, güç birliğiyle, fikir birliğiyle birbirimizle dayanışma içinde eksikliklerimizi tamamlayarak daha önce yapılmış hizmetlerin üzerine bir şeyler koyabilirsek ne mutlu bize."