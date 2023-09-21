Niğde Valisi Cahit Çelik, Kayseri'ye katıldığı OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı'nda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Vali Çelik, Vali Çiçek'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Kayseri'ye gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Vali Çelik, göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'te, Vali Çelik'i Kayseri'de görmekten mutlu olduklarını ifade ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ