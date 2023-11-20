Niğde Valisi Cahit Çelik: Çocukların sağlıklı ve güçlü nesiller yetiştirmek hepimizin görevi

Niğde Valisi Cahit Çelik, çocukların sağlıklı, güçlü, bilgili, kültürlü ve analitik düşünerek kendisine güvenen, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmenin hepimizin ortak görevi olduğunu belirtti. Vali Çelik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı ve tüm çocukları sevgiyle kucakladığını ifade etti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, "Devlet ve millet olarak çocukların sağlıklı, güçlü, bilgili, kültürlü ve analitik düşünerek kendisine güvenen, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek, geleceğe hazırlamak hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur" dedi.

Vali Çelik yayımladığı mesajında şunları söyledi; "Geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz yavrularımızın haklarını korumak, barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini sunarak, onlara aydınlık bir gelecek hazırlamak, doğuştan hakları olan çocuklarımıza sağlıklı hayat sunmak, barınmalarını ve eğitimlerini sağlamak iyi bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak arzusudur. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmesi ile tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de kutlanan çok anlamlı bir gün olmuştur. Geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz yavrularımızın haklarını korumak, barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini sunarak, onlara aydınlık bir gelecek hazırlamak, doğuştan hakları olan çocuklarımıza sağlıklı hayat sunmak, barınmalarını ve eğitimlerini sağlamak iyi bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak arzusudur. Devlet ve millet olarak bizlere düşen görev, milletimizin varlığının en büyük güvencesi olan çocuklarımızın sağlıklı, güçlü, bilgili, kültürlü ve analitik düşünerek kendisine güvenen, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek, geleceğe hazırlamak hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle savaşların olmadığı barış dolu bir dünyada geleceğe umutla bakan tüm çocuklarımızın '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, bütün çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor gözlerinden öpüyorum." - NİĞDE