Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliğine kabul edildi - Haberler

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliğine kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Anadolu Üniversiteler Birliğine kabul edildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetimi tarafından Anadolu Üniversiteler Birliği Başkanlığına yapılan başvuru oy birliği ile olumlu sonuçlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetimi tarafından Anadolu Üniversiteler Birliği Başkanlığına yapılan başvuru oy birliği ile olumlu sonuçlandı. Böylelikle üniversite, Anadolu Üniversiteler Birliği'nin 13. üyesi olarak yerini aldı.

Üniversitelerin imkanlarını ortak kullanmasını ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak amacıyla kurulan Anadolu Üniversiteler Birliği'ne kabul olunmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Üniversiteler Birliği'ne kabul olunması dolayısıyla oybirliğiyle bu kararı veren tüm birlik üyelerine teşekkür ederek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak tecrübe paylaşımına her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Politika

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