Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Albay Gürol Okyar getirildi
Politika Haberleri
Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Albay Gürol Okyar atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapıldı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Albay Gürol Okyar getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapıldı. Jandarma Albay Gürol Okyar, Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Niğde'de 3 yıldır başarılı operasyonlara imza atan Jandarma Kıdemli Albay Nihat Özkök ise Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika