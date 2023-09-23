Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 23 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Niğde'de düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 21 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Niğde'de İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen narkotik operasyonunda 23 uyuşturucu satıcısının yakalandığını, muhtelif miktarda ve nitelikte uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.
Yerlikaya, "Yakalanan zehir tacirlerinden 21'i tutuklandı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza musallat olan zehir tacirlerine izin vermeyeceğiz, her an enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.