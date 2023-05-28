Niğde'de Seçim Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde tamamlamasıyla Niğde'de kutlama yapıldı. Vatandaşlar sokağa dökülüp araçlarına Türk bayrakları ve AK Parti flamaları açtı. AK Parti teşkilatları önünde toplanan vatandaşlar da kutlama yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kesin olmayan sonuçlara göre önde tamamlamasıyla Niğde kent merkezi ve ilçelerinde kutlama yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde tamamlamasıyla Niğde'de vatandaşlar sokağa döküldü. Araçlarına Türk bayrakları AK Parti flamaları açan vatandaşlar, şehir turu attı. AK Parti teşkilatları önünde toplanan vatandaşlar da çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynayıp kutlama yaptı.