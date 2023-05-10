Niğde'de sandık seçmenin ayağına gidecek

14Mayıs2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecek 30 kişi, Niğde'de seyyar sandıkta oy kullanacak.

14Mayıs2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecek 30 kişi, Niğde'de seyyar sandıkta oy kullanacak.

Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanamaya gidemeyecek fiziki yeterliliğe sahip olmayan seçmen için İl Seçim Kurulunca seyyar sandık oluşturuldu. Bu çerçevede il genelindeki 30 seçmen, oylarını evlerine gidecek seyyar sandıkta oy kullanacak. - NİĞDE