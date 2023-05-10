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Niğde'de sandık seçmenin ayağına gidecek

Niğde'de sandık seçmenin ayağına gidecek

Politika Haberleri

14Mayıs2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecek 30 kişi, Niğde'de seyyar sandıkta oy kullanacak.

14Mayıs2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanmaya gidemeyecek 30 kişi, Niğde'de seyyar sandıkta oy kullanacak.

Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanamaya gidemeyecek fiziki yeterliliğe sahip olmayan seçmen için İl Seçim Kurulunca seyyar sandık oluşturuldu. Bu çerçevede il genelindeki 30 seçmen, oylarını evlerine gidecek seyyar sandıkta oy kullanacak. - NİĞDE

Niğde Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Niğde Politika Haberler

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