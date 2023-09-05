Niğde'de Narkotik Operasyonunda 32 Şahıs Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 32 şahıs yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda 32 şahıs yakalandı.

Uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde yapılan operasyonlarda 32 şahıs yakalandı. Şahısların üstlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 724 Adet Sentetik Ecza Maddesi, 211 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 adet ecstasy maddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılırken 2 kişi tutuklanarak cezaevinegönderildi. - NİĞDE