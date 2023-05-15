Niğde'de kazanan MHP oldu

14 Mayıs tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına göre Niğde'de AK Parti birinci parti olarak 2 Milletvekilinden 1'ini kaybetti.

14 Mayıs tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına göre Niğde'de AK Parti birinci parti olarak 2 Milletvekilinden 1'ini kaybetti. MHP ise bir Milletvekili çıkarmayı başardı. CHP, ise mevcut Milletvekilliğini korumayı başardı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti oyların yüzde 33.67'sini alarak 1 Milletvekili çıkardı. AK Parti, 76 bin 656 oy aldı. MHP ise oyların yüzde 22.49'unu alarak 1 Milletvekili çıkardı. MHP'nin aldığı oy ise 51 bin 210 oldu.

CHP MİLLETVEKİLİNİ KORUDU

55 bin 62 oy alan CHP ise milletvekilini korudu.

İYİ PARTİ 4'ÜNCÜ PARTİ OLDU

İYİ Parti ise yüzde 12.24 oy aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Niğde'nin yeni milletvekilleri şu şekilde:

"Cevahir Uzkurt (AK Parti), Ömer Fethi Gürer (CHP),Cumali İnce (MHP)" - NİĞDE