Niğde'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve kaçak içki satışı yapan işletmelere yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 596 gram kubar esrar, 174 kök kenevir, 29 bin 400 kaçak makaron ve 15 litre içki ele geçirildi.