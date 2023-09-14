Niğde'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Niğde'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve kaçak içki satışı yapan işletmelere yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 596 gram kubar esrar, 174 kök kenevir, 29 bin 400 kaçak makaron ve 15 litre içki ele geçirildi.
Niğde'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Çiftehan köyü ile Edikli beldesinde uyuşturucu ticareti ve kaçak içki satışı yapan işletmelere yönelik operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte, 596 gram kubar esrar, 174 kök kenevir, 29 bin 400 kaçak makaron ve 15 litre içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Politika