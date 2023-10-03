Niğde'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına Operasyon: 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 25 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 25 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden 11'i işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi.