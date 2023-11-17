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Niğde'de Gerçekleştirilen Operasyonlarda 266 Şüpheli Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-15 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 45 kasten yaralama olayı, 28 taksirle yaralama olayı, 21 tehdit olayı ve diğer suçlarla ilgili 266 şüpheli şahıs yakalandı. 48 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi ve 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.