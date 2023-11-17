Niğde'de Gerçekleştirilen Operasyonlarda 266 Şüpheli Yakalandı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-15 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 45 kasten yaralama olayı, 28 taksirle yaralama olayı, 21 tehdit olayı ve diğer suçlarla ilgili 266 şüpheli şahıs yakalandı. 48 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi ve 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 01-15 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 266 şüpheli şahıs yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 45 kasten yaralama olayı, 28 taksirle yaralama olayı, 21 tehdit olayı, 4 hakaret olayı, 3 şantaj olayı, 3 kişilerin huzur ve sükünunu bozma olayı, 2 dolandırıcılık olayı, 2 yağma olayı, 1 ısrarlı takip olayı, 1 kasten öldürme olayı, 1 kasten öldürmeye teşebbüs olayı, 1 konut dokunulmazlığının ihlali olayı, 1 taksirle öldürme olayı, 1 güveni kötüye kullanma olayı aydınlatıldı.
Olaylarla ilgili 266 şüpheli şahıs gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen 48 şüpheli şahıstan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE