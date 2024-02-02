Niğde'de depremzedelerin talepleri yerine getirilmedi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 6 Şubat depremlerinde Niğde'de ağır hasar alan 28 binanın verilen sözlere rağmen yapılmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve Niğdeli depremzedeler ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat Salı günü depremin yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları ile deprem bölgesinde olacaklarını belirtti.

Niğde'de depremde 28 binanın ağır hasar aldığını anlatan Başarır, "Belediye ve iktidar söz vermişti 28 tane evi yapacaktı. Niye bugün vatandaşlarımız buraya geldi? Niğde'de 28 tane binayı bile yapmaktan aciz insanları sokakta bırakan bir iktidar var." diye konuştu.

Başarır, "Ne Hatay'da ne Maraş'ta ne Malatya'da ne Gaziantep'te ne de Niğde'de sorunların hiçbiri çözülmedi. Bu kış günü insanlar sokakta." ifadelerini kullandı.

"İçlerinde yıkılan evlerinin kredisini ödeyenler var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de depremi şiddetli şekilde hisseden iki mahalle olduğunu ve bu mahallelerin afet kapsamı içine alındığını, 28 bina, daire ve iş yerleri olmak üzere bağımsız 300 bölümün ağır hasarlı ilan edildiğini anlattı.

Merkezi hükümet tarafından evlerin yapılacağı, konutların ailelere teslim edileceği, kira yardımlarının yapılacağı şeklinde sözler verildiğini dile getiren Adem, "Ancak buradaki vatandaşlarımız kiraya çıkmalarına rağmen kira yardımlarını tam olarak alamadılar, hala içlerinde yıkılan evlerinin kredisini ödeyenler var." bilgisini verdi.

Adem, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in depremzede ailelere verdiği sözlerin bir an önce tutulmasını istedi.

Niğdeli depremzede Belgin Angı ise Niğde'de kira yardımı dışında yapılması gerekenlerin yapılmadığını belirterek, "Bir yılda bir çivi bile çakılmadı. Belediye Başkanıyla görüşme talep ediyoruz bizimle görüşmüyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanına rica ediyorum; Niğdeli depremzedeleri görsün." ifadelerini kullandı.

Depremden sonra eşyalarının taşıyanlar tarafından çalındığını anlatan Angı, emniyete verdikleri dilekçelere bir cevap alamadıklarını belirtti.