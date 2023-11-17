Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri ve yakalama kararı bulunan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Toplamda 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri ve haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlendiği operasyonlarda, 28 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.