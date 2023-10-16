Niğde'de 2023 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 4. Toplantısı, yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı öncesinde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarından alınan raporlara göre 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle Niğde'de 234 projenin hayata geçirildiği ifade edildi. Niğde Valisi Cahit Çelik toplantının açılış konuşmasında; Niğde'de yapımı devam eden toplam 234 projenin 70'inin tarım, 65'inin kamu hizmetleri, 49'unun ulaştırma, 32'sinin eğitim, 11'inin sağlık, 4'ünün kültür ve turizm, 3 projenin ise enerji sektörlerine ait olduğunu belirtti. Niğde'de yürütülen 234 projenin toplam değerinin 13 milyar 525 milyon 263 bin TL olduğunu söyleyen Vali Çahit Çelik; "Bu projeler için toplam 1 milyar 875 milyon 377 bin TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 1 milyar 115 milyon 78 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 59,46 düzeyindedir" dedi.

Vali Çelik, Niğde'de yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, yürütülen kamu yatırımları hakkında ilgili müdürlerden sunumlarını aldı. - NİĞDE