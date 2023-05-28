Niğde'de 14 Mayıs seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Niğde oy oranları!

Niğde'de gerçekleşen 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. Detaylar haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Niğde'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Niğde'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Niğde oy oranlarını Niğde geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Niğde (İl merkezi) Altunhisar Bor Çamardı Çiftlik Ulukışla kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE NİĞDE'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Niğde genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %34,92; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %58,49; Sinan Oğan yüzde %6,07 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,52 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN NİĞDE'DE KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde (İl merkezi), Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla ilçelerinde toplamda %58,49 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU NİĞDE'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde (İl merkezi), Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla ilçelerinde ederek %34,92 oy aldı.

SİNAN OĞAN NİĞDE'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Niğde'de yüzde %6,07 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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