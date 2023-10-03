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Niğde'de 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 132 suçla ilgili 343 zanlıyı yakaladı. Zanlılardan 24'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca 43 şüpheli yakalandı ve 113 iş yeri denetlendi.