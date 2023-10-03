Niğde'de 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli gözaltına alındı
Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 132 suçla ilgili 343 zanlıyı yakaladı. Zanlılardan 24'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca 43 şüpheli yakalandı ve 113 iş yeri denetlendi.
Niğde'de faili meçhul 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16-30 Eylül tarihlerinde, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, ???????mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi 132 suçla ilgili 343 zanlıyı yakaladı.
Zanlılardan 24'ü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Öte yandan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 43 şüpheliyi yakaladı, bunlardan 14'ü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 29'u hakkında adli işlem başlatıldı.
Umuma açık 113 iş yerleri de denetlendi.