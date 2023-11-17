Niğde'de 114 asayiş olayı aydınlatıldı, 266 şüpheli yakalandı
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Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Kasım'da meydana gelen 114 asayiş olayıyla ilgili 266 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklandı.
Niğde'de 114 asayiş olayı aydınlatıldı, 266 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Kasım'da kasten ve taksirle yaralama, tehdit, hakaret, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme gibi 114 asayiş olayıyla ilgili 266 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına şüphelilerden 16'sı hakimlikçe tutuklandı.?
Kaynak: AA / Politika