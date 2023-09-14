Niğde'de 1 Milyon 425 Bin Adet Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 milyon 425 bin adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda bir kamyon içinde yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 425 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 milyon 425 bin adet gümrük kaçağı dolu makaron ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ekipler, yaptıkları operasyonda bir kamyon içinde yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 425 bin adet dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü. - NİĞDE