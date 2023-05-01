Üye Girişi
Haberi Paylaş
Niğde'de 1 Mayıs'ı halaylar çekerek kutladılar

Niğde'de 1 Mayıs'ı halaylar çekerek kutladılar

Politika Haberleri

Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Eğitim İş Sendikası Niğde Şubesi tarafından Ömer Halisdemir Meydanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Eğitim İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Timur Özkan'ın konuşmasın ardından toplanan kalabalık müzik eşliğinde halaylar çekti. Daha sonra kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

Özkan konuşmasında; "Bugün, yoksulluğa, bu sömürü düzenine karşı haykırmak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü alanlarda kutlamak için toplandık. Bir yandan da yaşadığımız büyük deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızın acısını ulusça yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızın ruhları şad olsun, ulusça başımız sağ olsun" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

1 Mayıs Niğde Ömer Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title