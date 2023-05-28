Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, oyunu kullandı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oyunu kullandı. Başkan Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1311 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdi. Özdemir, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, 'Halkımız yoğun katılım gösterdi. Bu demokrasi şöleninde milletimiz her zamanki ferasetini gösterecek ve en güzel sonuçla Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaktır.' dedi.