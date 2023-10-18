Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Muhtarlar Günü'nü Kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Muhtarlık müessesesi, yerel demokrasinin temel taşlarından biridir" dedi.

1829 yılından bu zamana kadar çalışmalarını sürdürmekte olan ve demokrasimizin en eski örneğini temsil eden muhtarlık kurumunun sosyal hayatın en önemli öğelerinden biri olduğunu belirten Başkan Özdemir, yayınladığı mesajında şu sözlere yer verdi:

"Bugün, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlarımız, yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olarak, mahallelerimizdeki demokratik süreçlerin en önemli aktörleridir. Muhtarlarımız, mahallelerimizdeki sorunları en yakından gören, halkımızın taleplerini dinleyen ve çözüm üreten kişiler olarak büyük bir sorumluluk üstlenmektedirler. Mahallelerimizin gelişimi ve halkımızın refahı için özveriyle çalışan, her türlü talep ve sorunu anında çözüme kavuşturan muhtarlarımız yerel yönetimler noktasında bir nevi bizim elimiz ayağımızdır. Muhtarlık müessesesi, yerel demokrasinin temel taşlarından biridir. Halkımızın en yakın temsilcileri olarak mahallelerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Halkımızın taleplerini en iyi şekilde ileten ve çözüm üreten muhtarlarımızın, mahallelerimizin kalkınmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Belediye olarak, muhtarlarımızın çalışmalarını desteklemek ve iş birliği içinde hareket etmek en temel görevlerimizden biridir. Bu noktada Niğde belediyesi olarak mahallelerimizdeki ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üretiyor, halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizlerin özverili çalışmalarıyla, Niğde'mizi daha da güzelleştireceğimize inanıyorum." - NİĞDE