New York Valisi Biden'dan Sığınmacılara Yardım Talep Etti

New York Valisi Kathy Hochul, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupla, eyaletteki sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulundu. Hochul, sığınmacıların barınma ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için federal düzeyde destek istedi.

New York Valisi Kathy Hochul, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupla, "insani kriz" boyutuna varan eyaletteki sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda yardım talebinde bulundu.

Hochul, ABD Başkanı Biden'a gönderdiği mektupta, son bir yılda eyalete 100 bini aşkın sığınmacının geldiğini ve bunun, "insani kriz" boyutuna varacak bir hal aldığını belirtti.

Sığınmacıların barınma ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi için eyaletin yerel yönetimlere maddi ve manevi birçok destek sağladığını kaydeden Hochul, "Şimdiye kadar göçü, federal bir mesele olmasına rağmen Washington'dan önemli bir destek almadan başardık. Ancak New York bu yükü çok uzun süredir tek başına omuzladı ve bu kriz yavaşlamıyor." ifadelerini kullandı.

Hochul, New York'taki sığınmacı sorununa, federal düzeyde destek vermesi için Beyaz Saray'a resmi destek talebini ilettiğini aktardı.

Sığınmacıların, daha iyi bir hayat kurmak için kendi ataları gibi ABD'ye göç ettiğinin altını çizen Hochul, Biden yönetiminden, "göçmenler için çalışma izni, barınma ve sosyal destek imkanları ile birtakım masraflarının geri ödenmesi" gibi konularda bir an önce adım atılmasını talep ettiğini söyledi.

Hochul, sığınmacıların en kısa sürede iş hayatına başlamaları için gerekli yasal adımların atılması gerektiğini vurguladı.