New York'ta Cuma Günleri ve Ramazan Ayı Boyunca Ezan Sesinin Yükseltilmesine İzin Verilecek

ABD'nin New York kentinde Cuma günleri ve Ramazan ayı boyunca ezanın yüksek sesle okunacağı açıklandı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, cami ve mescitlere izin verileceğini belirtti.

Yaklaşık 769 bin Müslümana ev sahipliği yaptığı tahmin edilen ABD'nin New York kentinde Müslümanlar, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonraki yıllarda sıklıkla ayrımcılıkla karşı karşıya kaldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Polis Departmanı'nın izni gerekmeksizin cami ile mescitlere cuma günleri ve Ramazan ayı boyunca belirlenen saatlerde ezan sesini yükseltmeleri için izin verileceğini söyledi. Kilise çanlarının şehrin her yerinden duyulabildiğini kaydeden Adams, kafa karışıklığını ve dini ayrımcılığı ortadan kaldıracağını ifade ederek, "New York'ta ibadet etmekte özgürsünüz" dedi. - NEW YORK