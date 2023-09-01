New York Belediye Başkanı Eric Adams, sığınmacıların çalışma izni sürecinin hızlandırılmasını istedi

ABD'nin New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD Başkanı Joe Biden'a, şehirdeki sığınmacıların çalışma izni verilmesi sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Adams, Manhattan'da sendika ve diğer şehir liderleri ile çok sayıda göçmenin katıldığı bir mitinge ev sahipliği yaptı.

"Bırakın çalışsınlar! Onlara toplumumuza katkıda bulunma fırsatı verin." diyen Adams, sığınmacılara çalışma izni verilmesi sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak Biden'ı, süreci hızlandırmaya davet etti.

Bahardan bu yana şehre yaklaşık 100 bin sığınmacı geldiğini belirten Adams, "Bu şehirde, eyalette ve ülkede ihtiyaç duyduğumuz hizmetler için binlerce iş mevcut." dedi.

Adams, sığınmacıların çalışmak ve kendileri için daha iyi bir hayat kurmak istediklerini ancak kendilerine çalışma izni verilmediği için bunu yapamadığını ifade etti. Eric Adams, şehir yetkililerinin, federal hükümetten çalışma izni verilmesi sürecinin hızlandırılmasını istediğini ancak yanıt alamadığını sözlerine ekledi.

ABC News'in haberine göre, New York Belediye Meclis Yönetiminden yapılan açıklamada, "ABD'ye sığınma talebinde bulunan insanların sayısı arttıkça kendilerini, ailelerini ve şehrimizi desteklemek için yasal olarak çalışmalarına izin verilmesi kritik önem taşımakta." ifadesine yer verilerek Adams'ın çağrısı yinelendi.

New York Valisi Kathy Hochul, 25 Ağustos'ta Biden'a gönderdiği mektupla "insani kriz" boyutuna varan eyaletteki sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda yardım talebinde bulunmuş, dün ise Biden yönetiminden yetkililerle bir araya gelmişti.

Hochul, sığınmacıların en kısa sürede iş hayatına başlamaları için gerekli yasal adımların atılması gerektiğini vurgulamıştı.