New York Belediye Başkanı Eric Adams, Göçmen Krizinin Şehri Yok Edeceği Konusunda Uyardı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, artan göçmen krizinin şehri yok edeceği konusunda uyarıda bulundu. Adams, düzensiz göçmen krizine dikkat çekerek, bu sorunun şehirdeki tüm halkı ve servisleri etkileyeceğini söyledi. New York şehrinin krize çözüm için 3 yıl içinde 12 milyar dolar harcama yapacağı tahmininde bulunan Adams, şehri kaybetme riski olduğunu belirtti.

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, artan göçmen krizinin ayda 10 binden fazla göçmen alan şehri "yok edeceği" konusunda uyarıda bulundu.

Adams, belediye binasında yapılan halk toplantısında, kente akın eden düzensiz göçmen krizine vurgu yaptı.

New York şehrinin her ay 10 binden fazla göçmen aldığına dikkati çeken Adams, "Hayatımda hiçbir zaman sonunu göremediğim bir sorun yaşamadım. Bunun bir sonunu görmüyorum. Bu sorun New York şehrini yok edecek." dedi.

Adams, artan düzensiz göçmen krizi konusunda hiçbir destek görmediklerine işaret ederek, bu sorunun şehirdeki tüm halkı ve servisleri etkileyeceğini söyledi.

"Bildiğimiz bu şehri kaybetmek üzereyiz"

New York şehrinin krize çözüm için 3 yıl içinde 12 milyar dolar harcama yapacağı tahmininde bulunan Adams, "Şu ana kadar 100 bin düzensiz göçmene bakıyoruz, daha fazlası da yolda." diye konuştu.

Adams, "Bildiğimiz bu şehri kaybetmek üzereyiz. Ayda 10 bin göçmen alıyoruz. Dünyanın her yerindeki insanlar sınırın güney kısmından geçip New York şehrine gelmeye karar vermişler." ifadelerini kullandı.

Teksas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından geçen düzensiz göçmenlerin yükünü tek başlarına kaldıramayacakları gerekçesiyle bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts ve California gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

ABD'ye giren yasa dışı göçmenler, sınır polisi tarafından kayda geçirilerek otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD'de serbestçe dolaşabiliyor.

New York Şehri, Nisan 2022'den bu yana gelen 100 binden fazla göçmene ev sahipliği yapıyor.

Sınırdaki düzensiz göçmenlere New York'a gelmemeleri için broşür

Adams, 20 Temmuz'da, yetişkin göçmenlere konut bulup kendilerine sağlanan sığınma evlerinden çıkmaları için 60 gün süre verileceğini açıklamıştı.

Göçmenlere kalacak yer sağlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Adams, söz konusu kararın sığınma evlerinde kalan çocuklu ailelere yer açmak için alındığını, ulusal bir sorunun New York'un omuzlarına yüklenmesinin kabul edilemeyeceğini ve kentteki durumun sürdürülemez olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, belediyenin önlem olarak Meksika sınırında göçmenlere New York'ta barınma ve hizmet garantisi olmadığı, yiyecek ve ulaşımın çok pahalı olduğu gibi bazı bilgileri içeren broşürler dağıtacağı açıklanmıştı.

Broşürde "ABD'de nereye yerleşeceğinize karar verirken lütfen başka bir kenti değerlendirin." ibaresinin yer alacağı aktarılmıştı.