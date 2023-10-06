New York Belediye Başkanı Eric Adams: Göç krizi için kamu politikaları iyileştirilmeli

ABD'nin New York Belediye Başkanı Eric Adams, Meksika'nın Puebla kentine yaptığı ziyarette, göç krizine çözüm bulunması için kamu politikalarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Adams, göç krizinin çözülmesi için kamu politikalarında iyileştirme yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, her yıl binlerce kişinin hayatını tehlikeye atma pahasına ABD'ye bir şekilde geçmeye çalıştığını dile getirdi.

ABD'nin New York Belediye Başkanı Eric Adams, Meksika'nın Puebla kentine yaptığı ziyarette, göç krizine çözüm bulunması için kamu politikalarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kentin merkezindeki Kongre tesislerinde konuşan Adams, ayda 10 bin kişinin komşu ülke ABD'ye geçtiğini ve bu durumdan ABD'li yetkililerin "bunaldığını" belirtti.

Adams, göç krizinin çözülmesi için kamu politikalarında iyileştirme yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, her yıl binlerce kişinin hayatını tehlikeye atma pahasına ABD'ye bir şekilde geçmeye çalıştığını dile getirdi.

Dünyanın neresinde doğarsa doğsun herkesin eşit olduğunu ifade eden Adams, "Bir çocuğun adının John ya da Jose olması önemli değil, hepsi eşittir." değerlendirmesinde bulundu.

Adams, göç sorunun "küresel bir kriz" olduğuna dikkati çekerek, ABD'ye, Meksika dahil Latin Amerika ülkelerinden binlerce kişinin geldiğini ve artık "doygunluk noktasına" ulaştıklarını bildirdi.

"Yaşadıkları gerçekliği onlara anlatmalıyız"

Şehir hizmetlerinde yüzde 15'e varan bir gerileme yaşandığına işaret eden Adams, "O kadar çok insan geldi ki herkese istediğimiz gibi destek olamadık, limiti aştık ve göçmenlerin kendilerini riske atmamalarını ve yaşadıkları gerçekliği onlara anlatmalıyız." dedi.

New York Belediye Başkanı Adams, göçmen krizinin çözümü için birlik çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Amaç müşterek çalışmaktır. Şehirler, eyaletler ve ülkelerle birlikte göçmenlerin yaşadıkları problemleri onurlu şekilde çözmeliyiz. Rüyanın 'Amerikan kabusu' haline gelmesini istemiyoruz, göçmenlere aktarılan çok fazla yanlış bilgi var."