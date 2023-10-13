Nevşehir ve Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 40 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Nevşehir ve Niğde'de 340 personel, 2 özel harekat timi, 1 helikopter ve 2 İHA ile 86 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 dedektör köpeğinin de kullanıldığı baskınlarda 82 şüpheli, yakalandı. Yapılan aramalarda 3 bin 85 gram metamfetamin, 4 bin 174 gram skunk, 262 gram esrar, 54 gram bonzai, 6,5 gram eroin, 233 sentetik hap, 3 hassas terazi ve 11 ruhsatsız tabanca ile 119 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 40'ı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 42 şüpheli ise ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika