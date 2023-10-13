Nevşehir ve Niğde'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir ve Niğde'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 40'ı adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Nevşehir ve Niğde'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 82 şüpheliden 40'ı adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 40'ı sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü, 42'si ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 10 Ekim'de Niğde ve Nevşehir kent merkezleri ile bazı ilçe ve beldelerde 82 şüpheliye ait 86 adrese polis helikopteri, dron ve dedektör köpeklerin desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı 340 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 82 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 7 kilo 313 gram sentetik uyuşturucu, 262 gram esrar, 6,5 gram eroin, 233 sentetik uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 11 ruhsatsız tabanca ile 119 fişek ele geçirilmişti.