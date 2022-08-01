Nevşehir politika haberi... CHP'li Sarıaslan, Nevşehir'in Ortahisar İlçesi'ndeki yol yapımını eleştirdi - Haberler

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Nevşehir politika haberi... CHP'li Sarıaslan, Nevşehir'in Ortahisar İlçesi'ndeki yol yapımını eleştirdi

Nevşehir politika haberi... CHP'li Sarıaslan, Nevşehir'in Ortahisar İlçesi'ndeki yol yapımını eleştirdi

Nevşehir haberler... CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, "Dünyanın hiçbir yerinde Kapadokya gibi bir yer bulamayız. Burayı kaybettiğimiz zaman oradaki otelciler de kaybeder, turizm de kaybeder, dünya da kaybeder." dedi.

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CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, "Dünyanın hiçbir yerinde Kapadokya gibi bir yer bulamayız. Burayı kaybettiğimiz zaman oradaki otelciler de kaybeder, turizm de kaybeder, dünya da kaybeder." dedi.

Sarıaslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nevşehir'in Ortahisar İlçesi'ndeki yol yapımını eleştirdi.

Ortahisar Belediyesinin, hukuka aykırı olmasına rağmen aldığı yol çalışması kararını Kapadokya Alan Başkanlığına onaylattığını ileri süren Sarıaslan, yol yapımına başlandığını söyledi.

Yapılacak yolun bölgeye zarar vereceğini savunan Sarıaslan, "Milyonlarca yılda oluşmuş ulusal ve uluslararası doğa ve kültür mirası niteliğindeki alanda yapılacak herhangi bir hatanın geriye dönüşü mümkün olmayacaktır. Yapılacak yolların jeofizik, jeodezik ve ilgili yer bilimleri açısından peribacalarında, jeopark alanında ve çevresinde oluşturacağı etkinin araştırılması, ciddi bilimsel raporların düzenlenmiş olması gerekir. Bu yol yapımında bu araştırmalardan hiçbirisi yapılmamıştır." diye konuştu.

Kapadokya'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığını, yol yapımı için UNESCO'ya bilgi verilmediğini ifade eden Sarıaslan, "Dünyanın hiçbir yerinde Kapadokya gibi bir yer bulamayız, burası yüzbinlerce yılda oluşan bir bölge. Burayı kaybettiğimiz zaman oradaki otelciler de kaybeder, turizm de kaybeder, dünya da kaybeder." değerlendirmesini yaptı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kapadokya Nevşehir Politika Haberler

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