Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Okul Servislerini Denetledi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

İçişleri Bakanlığının 'Güvenli okul - Güvenli gelecek", 'Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin arttırılmasına yönelik iş birliği protokolü' ve 'çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik İl genelinde ve ilçelerde okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması' projeleri başlatıldı. Araçların Denetlenmesi' maksadıyla; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca, Trafik Jandarmaları ve Jandarma Asayiş Timleri il genelinde ve ilçelerde bulunan okul çevrelerinde ve okul servis araçlarına yönelik, denetim ve kontrol yapıldı.

Denetimler ve kontroller bünyesinde servis şoförlerine trafikte güvenli sürüş hakkında eğitim verildi. - NEVŞEHİR