Nevşehir'de Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Nevşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele' çalışması kapsamında yapılan operasyonda, M.Ö. ve A.Ö. isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nevşehir'de 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele' suçundan 2 şahıs göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipler,; 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele' çalışması başlattı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele' çalışması çerçevesinde Acıgöl ilçesinde M.Ö.'nün ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan çalışmada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele' ile başlatılan çalışma sonucunda yapılan aramalarda M.Ö. ve A.Ö. gözaltına alınarak, haklarında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu imal ve ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR