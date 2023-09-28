Nevşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 1 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen inceleme çalışmaları sonucunda 19 olayda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda 26 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarına yönelik inceleme çalışma yapıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde 19 olayda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aramalarda ise 26 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 şahıs ise tutuklandı. - NEVŞEHİR