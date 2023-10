Nevşehir'de Kadınlar İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırısını Protesto Etti

NEVŞEHİR'de çeşitli sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırını oturarak protesto etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Necdet Ersan Parkı'nda oturma eylemi için bir araya geldi. Çok sayıda kadın, oturarak İsrail'i protesto etti. İHH Kadın Kolları Sorumlusu Sedef Öğütgen, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 20 gündür sürdürdüğü katliama dur demek için buradayız. Bizimle aynı duyguları paylaşan herkesi, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bir an önce durdurması için harekete geçmeye davet ediyorum. Filistin'den her geçen dakika acı haberler alıyoruz. Şu ana kadar işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda, binden fazla çocuk ve 4 bine yakın kişi öldürüldü dedi.

'SOYKIRIMI DURDURMASI İÇİN HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUZ'

Sivil toplum kuruluşlarını harekete geçmeye davet eden Öğütgen, Gazze Sağlık Bakanlığı işgalci İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu ve bombalanan bina enkazında kalan bin 300 kişiden haber alınamadığını ve bunlardan 600'ünün yine çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Bizler vicdan sahibi kadınlar ve anneler olarak dünya liderlerine, uluslararası sivil toplum kuruluşlarını, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımı durdurması için harekete geçmeye ve yaptırım uygulamaya davet ediyoruz? diye konuştu. (DHA)